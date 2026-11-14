Alfonso José Medal Vieiro

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy sábado, día 14, a las ocho de la tarde, en la capilla del tanatorio. Entierro: Domingo, día 15, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de San Julián de Serantes (Mera). Funeral: Lunes, día 16, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Mera. Salida del hogar funerario: A las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

Mera (Oleiros), 14 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol