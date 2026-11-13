María Luisa Álvarez Freije

(Casa Villaverde)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Rio da Coba - Vilaboa (Culleredo), 13 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier