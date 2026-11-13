María Isabel Veiga Seijo

(Isa)

Falleció el 12 de noviembre de 2026, a los 64 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy viernes, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: San Esteban de Piadela (Betanzos). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 22 a las diez y media de la mañana en la misma iglesia. Pésames: https://tellmebye.com/maria-isabel-veiga-seijo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Piadela (Betanzos), 13 de noviembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.