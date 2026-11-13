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José Carlos Rodríguez Martínez

Falleció el día 12 de noviembre de 2026, a los 69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda. A continuación la conducción de sus restos al crematorio Tanatorio Apóstol de Iñás, Oleiros, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Loureda (Arteixo), 13 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol