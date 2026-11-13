José Antonio Domato Cereijo

(José o xenro de panadería Rozas)

Falleció el día 11 de noviembre de 2026, a los 67 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial nueva de Santiago de Arteixo (iglesia del paseo fluvial). A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santo Tomé de Monteagudo. Salida del hogar funerario a las cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Arteixo, 13 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol