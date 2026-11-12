Pedro Tome Tuñas

(Taxista Jubilado)

Falleció el 11 de noviembre, a los 81 años, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy jueves a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Cerceda. A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Cerceda, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio