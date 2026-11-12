Manuel Remuiñán Lorenzo

Falleció el día 11 de noviembre, a los 95 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará jueves a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Artes, Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Cerceda, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio