José Ramón Vázquez Balado

Falleció el día 10 de noviembre de 2026, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, día 12, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Lubre (Bergondo), 12 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol