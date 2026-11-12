Alfonso López Rivera

(Nucho)

Falleció el día 11 de noviembre de 2026, a los 87 años, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Obdulia Vasconcellos Villar; hijos, Maricarmen, Conchi y Alfonso López Vasconcellos; hijos políticos, Joaquín Otero, Juan Carlos Novoa y Soledad Nogueira; nietos, Zoraida, Jenni, Carlos, Diego y Eva; bisnieto, Leo; hermanos; hermanos políticos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY a las CINCO de la tarde. Cementerio: Municipal de Feáns. Hogar funenario nº 5, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.