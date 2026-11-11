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Sergio Díaz Otero

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

“Nunca estarás solo, papá está contigo”

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: hoy miércoles, día 11, a las seis de la tarde, en el Crematorio Apóstol de Iñás, Oleiros, en la intimidad familiar. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás (Oleiros). Pésames: oleiros@funerariaapostol.com

El Temple (Cambre), 11 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol