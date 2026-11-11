María Manuela Insua Seoane

(Casimira)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: hoy miércoles. Salida tanatorio: cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Pontellas. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Castro (Betanzos), 11 de noviembre de 2026 Funeraria Mariano