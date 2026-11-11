María Gómez Pereiro

(Maruja de Lemos) (Viuda de José Luis Boedo Rodríguez)

Falleció el día 10 de noviembre de 2026, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las cuatro y diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 11 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol