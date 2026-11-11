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José Antonio Reigosa Gacio

(Viudo de Adelina Expósito López) 

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: hoy miércoles día 11 a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feans (A Coruña). Se celebrará una misa en la capilla del tanatorio a las cuatro de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3 ; C/Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 11 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis