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Sebastiana Savasta

(María) (Viuda de Juan Barravecchia) 

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy martes, día 11, a las cuatro de la tarde, en la capilla del tanatorio. Entierro a continuación de la misa, en el cementerio parroquial de San Juan de Ouces. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Gandarío (Bergondo), 10 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol