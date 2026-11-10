Rita María de la Paz Morell Ruiz

Falleció el día 9 de noviembre de 2026, a los 74 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Misa: hoy martes, día 10 de noviembre, a las doce y cuarto de la mañana en la capilla del Tanatorio de Pompas de A Coruña. A la una de la tarde saldrá destino al Cementerio Municipal de San Amaro donde recibirá cristiana sepultura; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario n° 5, Plaza Palloza.

A Coruña, 10 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín