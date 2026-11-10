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Juan Luis Vieiro Souto

Falleció el día de ayer, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Sepelio a continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Sigrás (Cambre), 10 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier