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Dulce Moscoso Otero

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana a las once de la mañana. Hora de salida para el entierro: Mañana, a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 10 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es