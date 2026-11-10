Dulce Moscoso Otero
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana a las once de la mañana. Hora de salida para el entierro: Mañana, a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.
A Coruña, 10 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es