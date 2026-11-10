Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Concepción Ares Castelo

(Viuda de Plácido González Río) 

Falleció el día 8, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 10 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es