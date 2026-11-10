Concepción Ares Castelo
(Viuda de Plácido González Río)
Falleció el día 8, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).
A Coruña, 10 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es