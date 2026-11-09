Juan González Souto

(Viudo de María Torreiro Fernández)

Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, día 9, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Lubre (Bergondo), 9 de noviembre de 2026. Funeraria Apóstol