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María Luisa del Valle Lima

(Viuda de Eugenio Francisco Cambeiro Santos) 

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, acompañada de su familia

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 8 de noviembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es