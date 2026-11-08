María Luisa del Valle Lima

(Viuda de Eugenio Francisco Cambeiro Santos)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, acompañada de su familia

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 8 de noviembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es