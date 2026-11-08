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María Dolores Míguez Mazás

(Viuda de Don Manuel Rodríguez Iglesias) 

Falleció el 7 de noviembre, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Presedo (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el sábado, dia 14, a las seis de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Presedo (Abegondo), 8 de noviembre de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.