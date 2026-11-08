María del Carmen Antelo Añón

(Majita) (Viuda de Don Manuel Teijo Martín)

Falleció el día de ayer, a los 99 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 1.

Betanzos, 8 de noviembre de 2026. Funeraria Mariano