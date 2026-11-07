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Miguel Ángel Cedeira Monelos

(Parrillada San Isidro) (Miguel de Casa Juana) 

Falleció el día 5 de noviembre de 2026, a los 61 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy sábado, día 7, a las once de la mañana en la capilla del tanatorio Albia. Entierro: Hoy sábado, día 7, a las doce de la mañana en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). La salida del hogar funerario se efectuará a las once y media de la mañana. Tanatorio Albia: Hogar funerario: nº 10. C/ Madame Curie, nº 3. Poligono A Grela (A Coruña).

San Cidre (Bergondo), 7 de noviembre de 2026.   Funeraria Apóstol