Flora Orgeira Rico

(Viuda de Agustín Brañas Otero)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Villozás (Paderne). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 2.

A Coruña, 7 de noviembre de 2026. Funeraria Génesis