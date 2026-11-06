María Luisa Lage Otero

(Casa Palmeiro)

Falleció en el día de ayer, a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al entierro, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde en el cementerio parroquial de San Martín de Caraño, Pol (Lugo). A continuación tendrá lugar el funeral en la iglesia de dicha parroquia, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las tres y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens.

A Coruña, 6 de noviembre de 2026. Funeraria Génesis