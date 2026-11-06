Esperanza Gerpe Moreira

Falleció en el día de ayer, a los 78 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por calle Rafael Baixeiras). Funeral: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier. Tanatorio Génesis, nº 3. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 6 de noviembre de 2026. Funeraria Génesis