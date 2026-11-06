Carmen Vázquez Rabuñal

(Viuda de Andrés Vázquez Souto)

Falleció en el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy viernes, a la una del mediodía, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las doce y cuarto del mediodía. Tanatorio “Génesis” nº 4. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 6 de noviembre de 2026. Funeraria Génesis