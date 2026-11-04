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María Herminia Arnejo García

(Viuda de Higinio Faquet Rodríguez) (Vecina de Verdillo) 

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Miércoles a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo. Capilla ardiente, tanatorio de Bértoa.

Verdillo (Carballo), 4 de noviembre de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa