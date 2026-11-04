Josefa Fraga Brandón
(Pepa) (Viuva de Don Generoso Tasende Rodríguez)
Faleceu hoxe, aos 97 anos de idade, despois de recibir os SS.SS.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución do cadáver: hoxe mércores, ás cinco da tarde, dende o fogar funerario á igrexa parroquial de San Pedro de Crendes, onde se celebrará o funeral de corpo presente e deseguido recibirá cristiana sepultura. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.
Crendes (Abegondo), 4 de novembro de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.