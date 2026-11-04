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Jesús Golpe Bujía

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy miércoles. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de Dordaño donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura. 

Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Traviesa nº 4.

O Penedo - Cesuras (Oza Cesuras), 4 de noviembre de 2026 Funeraria La Merced