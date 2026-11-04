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Elia Álvarez García

(Viuda de José Naya Fragoso) 

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy miércoles, a las doce y media del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Rumbo (Culleredo), 4 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier