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Celsa Parga Carballeiro

Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: San Martiño de Oroso, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 4 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es