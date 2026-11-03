María Edelmira Cortizas Varela

(Edelmira a do Couto de Castelo) (Viuda de Benilde Sanjuan Piñeiro)

Falleció el día 1 de noviembre de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy martes, día 3, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo. Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Castelo – Osedo (Sada), 3 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol