María del Carmen Dorila Corgos García

(“Carecha”) (Viuda de Vilariño)

Falleció el día de 1, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las cuatro de la tarde. Cremación: Hoy a las cuatro y media de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4 (C/ Madame Curie, 3, Polígono de A Grela (A Coruña).

A Coruña, 3 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es