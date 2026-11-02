María Ofelia Orgeira García

(Casa de Orfilia) (Viuda de Delfino Veiga Esmorís)

Falleció el día 1 de noviembre de 2026, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Chamín. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2, Arteixo.

Chamín (Arteixo), 2 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol