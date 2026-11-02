María Beatriz García Ulloa

(Viuda de Don Daniel López Vázquez)

Falleció el día ayer, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes. Salida tanatorio: A las cinco menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Eulalia de Espenuca. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2, Betanzos.

Coirós, 2 de noviembre de 2026 Funeraria Mariano