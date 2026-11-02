Felisa Barbeito Rodríguez

(Viuda de Don Jose Dans Chas)

Falleció el 1 de noviembre de 2026, a los 98 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio (nuevo) parroquial de San Tirso de Mabegondo. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 8 a las once y media de la mañana en la misma iglesia. Pésames: https://tellmebye.com/felisa-barbeito-rodriguez. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Mabegondo (Abegondo), 2 de noviembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.