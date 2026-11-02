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Carmen Couto Suárez

(Viuda de Eliseo Fraga Barranca)

Falleció el día 31 de octubre, a los 98 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes, día 2 de noviembre, a las cinco de la tarde, en la iglesia San Ginés de Entrecruces, Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Entrecruces (Carballo), 2 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio