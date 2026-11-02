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Agustín Pereira Vázquez

Guti) (Titi) (Presidente Honorífico del Club Natación Coruña)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 2 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es