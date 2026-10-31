Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sara Vicos Lodeiro

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo (Bergondo), hoy sábado, a las cinco de la tarde. Entierro y sepultura: A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida para el entierro: Hoy a las cuatro y media de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3 (frente al CHUAC).

A Coruña, 31 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es