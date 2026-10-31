Sara Vicos Lodeiro

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo (Bergondo), hoy sábado, a las cinco de la tarde. Entierro y sepultura: A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida para el entierro: Hoy a las cuatro y media de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3 (frente al CHUAC).

A Coruña, 31 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es