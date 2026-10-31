María Lourdes Barrós Rocha
(Viúva de Don Carlos Fernández Presedo)
Faleceu o 30 de outubro aos 81 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/maria-lourdes-barros-rocha. O funeral celebrarase o vindeiro sábado día 7 de novembro ás doce da mañá, na lgrexa parroquial de San Esteban de Piadela. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas.
Guiliade (Betanzos), 31 de outubro de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.