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María Lourdes Barrós Rocha

(Viúva de Don Carlos Fernández Presedo)

Faleceu o 30 de outubro aos 81 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/maria-lourdes-barros-rocha. O funeral celebrarase o vindeiro sábado día 7 de novembro ás doce da mañá, na lgrexa parroquial de San Esteban de Piadela. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas.

Guiliade (Betanzos), 31 de outubro de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.