Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Calvo Noya

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy sábado, día 31, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Julián de Almeiras. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Alvedro (Culleredo), 31 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol