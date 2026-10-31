Jesús Calvo Noya

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy sábado, día 31, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Julián de Almeiras. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Alvedro (Culleredo), 31 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol