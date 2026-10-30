Raimundo José Pérez Bretal
Faleceu o día de onte confortado cos Santos Sacramentos, aos 83 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de corpo presente que se oficiará hoxe ás cinco e media da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Corrubedo, Ribeira (A Coruña). A continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio da devandita parroquia, favores polos que anticipan grazas. Nota: A saída do fogar funerario efectuarase ás catro menos cuarto da tarde. Hogar funerario nº 2, Praza Palloza.
A Coruña, 30 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.