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Raimundo José Pérez Bretal

Faleceu o día de onte confortado cos Santos Sacramentos, aos 83 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de corpo presente que se oficiará hoxe ás cinco e media da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Corrubedo, Ribeira (A Coruña). A continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio da devandita parroquia, favores polos que anticipan grazas. Nota: A saída do fogar funerario efectuarase ás catro menos cuarto da tarde. Hogar funerario nº 2, Praza Palloza.

A Coruña, 30 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.