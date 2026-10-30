Manuel Vázquez Romero

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Mañana a las once y media de la mañana en la capilla del tanatorio. Cremación: Mañana a las doce del mediodía. Crematorio y capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña

A Coruña, 30 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es