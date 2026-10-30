Manuel Íñiguez Mato

(Jubilado de Coca-Cola)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº4 (Oza dos Ríos).

Oza Cesuras, 30 de octubre del 2026 Funeraria La Merced