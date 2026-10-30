Julio López Sotelo

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las once y media de la mañana. Salida del tanatorio: Hoy a las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta principal). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 30 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es