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Julio López Sotelo

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las once y media de la mañana. Salida del tanatorio: Hoy a las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta principal). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 30 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es