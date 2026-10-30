Elvira Eiroa Lafuente

(Viuda de Pedro Ambroa Rey)

Falleció el día de ayer, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio-Cela (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Fabas-Pravio (Cambre), 30 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier