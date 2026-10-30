Dolores Fernández Pérez

(Lolita) (Viuda de Pancho Veiga Morás)

Falleció el día 28 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy viernes día 30, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial María Auxiliadora (PP. Salesianos), el próximo martes día 3, a las siete de la tarde. Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.