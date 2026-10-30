Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Fernández Pérez

(Lolita) (Viuda de Pancho Veiga Morás)

Falleció el día 28 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy viernes día 30, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial María Auxiliadora (PP. Salesianos), el próximo martes día 3, a las siete de la tarde. Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.