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Rafael Golán Dubra

Falleció el día 27 de octubre, a los 74 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves, día 29 de octubre, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla y cementerio parroquiales de La Silva. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio A Milagrosa, sala nº 1.

A Silva (Cerceda), 29 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio