Manuel Sande Couselo

(Guardia civil retirado)

Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Oroso. A continuación recibirá sepultura en el cementerio nuevo de Oroso, en el panteón familiar; por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Tanatorio Génesis, sala nº 3. C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 29 de octubre de 2026 Funeraria Génesis